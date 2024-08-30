Чоловіка, який потрапив під вагона на станції метро Університет, деблокували та передали медикам

Потерпілого з травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна передали медикам.

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Рятувальники дістали людину з-під вагона на станції метро «Університет» у Києві, яка впала туди пізно ввечері 29 серпня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Чоловіка затисло під четвертим вагоном потяга. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона», - поінформували у ДСНС.

Там зазначили, що потерпілого 2004 року народження з травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна передали медикам для подальшої госпіталізації.

Надалі всі обставини встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, у столиці на станції метро «Університет» пасажир потрапив на колії. Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснювався між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова»

Станції «Театральна» та «Університет» тимчасово були зачинені для входу пасажирів.

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