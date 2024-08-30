У Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16 – Генштаб

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ.

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Міністерство оборони України утворило спеціальну комісію для з’ясування причин аварії F-16 під час відбиття російського ракетного удару по території України.

«Під час відбиття ракетного удару з боку рф по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України», – повідомили у Гештабі. – «Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув».

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

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