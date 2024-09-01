В США считают маловероятным, что F-16 сбили «дружественным огнем» с Patriot, — NYT

В настоящее время американские и украинские следователи рассматривают разные версии крушения самолета.

Фото: bbc.co.uk

Два высокопоставленных военных чиновника США считают, что причиной падения истребителя F-16 в Украине, вероятно, был не дружеский огонь из ЗРК Patriot, передает New York Times.

Издание отмечает, что в настоящее время американские и украинские следователи рассматривают разные версии. Среди них – механическая неисправность или ошибка пилота.

Со ссылкой на украинских военных аналитиков New York Times пишет, что пока рано говорить о точных причинах катастрофы.

В издании также добавили, что западные системы ПВО и истребители F-16 никогда не работали вместе в таких сложных условиях, которые сложились в Украине в понедельник, 26 августа.

Напомним, в Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16.

В Пентагоне сообщили, обращалась ли Украина за помощью в связи с крушением F-16.

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