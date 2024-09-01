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Владимир Зеленский показал последствия ударов рф по Харькову, видео

15:45, 1 сентября 2024
Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и просто по городу.
Владимир Зеленский показал последствия ударов рф по Харькову, видео
Фото: скриншот
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Как известно, 1 сентября, российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов.

Он отметил, что враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и просто по городу.

По его словам, на сегодня уже более 30 раненых. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

«И должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты», - добавил он.

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