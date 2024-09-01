Загрязненная вода из Сейма по Десне подбирается к Чернигову

Жителей Чернигова призвали воздержаться от купания в реке Десна.

Фото: Александр Ломако / Facebook

Секретарь Черниговского городского совета, исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, протекающая по россии и впадающая в реку Десна, в воскресенье дойдет до Чернигова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По ориентировочным расчетам экологов загрязненная вода из Сейма по Десна дойдет до Чернигова уже сегодня после обеда. Напоминаю горожанам о возможной опасности и призываю воздержаться от купания в Десне», - заявил он.

По словам чиновника, работники муниципального стражи уже совершили рейд на пляж города и предупредили людей о рисках.

В свою очередь, по данным Госводагентства, 30 августа по г. Десна органические вещества двигались со скоростью 26 км/сут, 31 – 22 км/сут, 1 сентября – 18 км/сут. Такая тенденция будет сохраняться, соответственно, загрязнение дойдет до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября.

Ранее в Минприроды сообщали, что пытаются локализовать последствия загрязнения реки Десна, возникшее после загрязнения реки Сейм, где начала гибнуть рыба. В частности, в Десну начали вносить абсорбент в воду и осуществлять искусственную аэрацию.

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