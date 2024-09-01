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Для рф Покровск и Часов Яр являются только плацдармом и она может готовить наступление на Днепропетровщину — The Times

18:27, 1 сентября 2024
В 2025 году оккупанты могут готовить наступление на Днепропетровскую область, считают в издании The Times.
Для рф Покровск и Часов Яр являются только плацдармом и она может готовить наступление на Днепропетровщину — The Times
Фото из открытых источников
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Командование страны-агрессорки россии весной 2025 года может готовить наступление на Днепропетровскую область. Об этом сообщило издание The Times.

В издании считают, если оккупационная армия захватит Покровский транспортный узел и высоты в Часовом Яру, то сможет использовать их в качестве плацдармов для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить оставшуюся часть Донбасса и угрожать Днепропетровской области весной следующего года.

Когда ВСУ зашли в Курскую область в драматическом контратакующем гамбите, россия ответила, воспользовавшись возможностью еще больше растянуть украинские силы, удвоив свои усилия по захвату Покровска и Часового Яра на Донбассе.

На всем северном фронте украинцы побуждают россиян ввести в бой основные подразделения — и таким образом отвлечься от боев за контроль над Покровском и Часовом Яру на юге.

В издании считают, что для россии Покровск и Часов Яр играют решающую роль – они будут плацдармом для новых наступательных операций страны-агрессорки.

Также там добавляют, что с приближением зимы обе стороны борются за преимущество до ноября, когда холод и влага замедлят передвижение войск и снизят темпы любых наступательных наземных операций к весне следующего года.

Напомним, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровского района.

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