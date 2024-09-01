Как будут отключать свет 2 сентября — ответ Укрэнерго

2 сентября графики отключения света будут работать целый день.

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В понедельник, 2 сентября, в Украине графики отключения электроэнергии будут работать целый день.

Как сообщили в Укрэнерго, время применения и объем мер ограничения будут следующими:

00:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

«В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями «Укрэнерго» и вашего облэнерго», - отметили в компании.

Кроме того, питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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