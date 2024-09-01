ЕС импортирует больше газа из рф, чем из США, — Die Welt

Впервые за два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из россии, чем из США.

Фото: Getty Images

Режим российского диктатора владимира путина расширил свои позиции как поставщика энергии для страны Европейского Союза. В настоящее время Европа импортирует с россии больше, чем из США, передает Die Welt.

Издание отмечает, что впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из россии, чем из США.

Как свидетельствуют данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у россии 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США - 12,3 миллиарда.

Также издание добавляет, что по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из россии снизились незначительно, а из США - более резко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.