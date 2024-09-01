Практика судов
  1. Фото
  2. / В мире

Во Франции опубликовали первые фото Павла Дурова после освобождения из-под стражи

19:21, 1 сентября 2024
Павла Дурова заметили на Елисейских полях.
Во Франции опубликовали первые фото Павла Дурова после освобождения из-под стражи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основатель Telegram Павел Дуров вместе со своей подругой Юлией Вавиловой на этих выходных был замечен на Елисейских полях. Фото опубликовало издание Parismatch.com.

Издание отмечает, что через четыре дня после того, как ему было предъявлено обвинение по двенадцати обвинениям, Павел Дуров поселился в своем доме в Париже.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Также известно, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

Добавим, Павел Дуров заявил, что пользуется защитой Макрона и поддерживал контакты с французскими спецслужбами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госаудитслужба решила, что она может быть ревизором судов, несмотря на нормы Конституции

Для судов появился новый ревизор – Госаудитслужба, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает вмешательство исполнительной ветви власти.

Потребность судов в замене изношенной и устаревшей компьютерной и оргтехники составляет более 756 млн гривен – ГСА

Необходимы новые компьютеры, серверы, принтеры, системы конференцсвязи.

Бегать должны лица с инвалидностью, а не данные — ТЦК вправе оштрафовать лицо с инвалидностью на 17 тысяч грн из-за отсутствия автоматического обмена данными

Лицо с инвалидностью в случае установления инвалидности должно самостоятельно прийти в ТЦК в течение 7 дней, иначе получит штраф в 17 тысяч грн, поскольку Минобороны пока не дошло до цифровизации обменов данными между ТЦК и реестром.

В реестрах юрлиц, вещных прав и земельном кадастре закроют ряд данных в целях безопасности

Законопроект предлагает установить ограничения в предоставлении информации из реестров юрлиц, владельцев недвижимости и земли.

Тесты на когнитивные способности ВККС хочет получить в декабре 2024 года: известны требования и условия Комиссии

ВККС хочет получить программное обеспечение и базу тестовых заданий для бессрочного использования

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду