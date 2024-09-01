Во Франции опубликовали первые фото Павла Дурова после освобождения из-под стражи

Павла Дурова заметили на Елисейских полях.

Основатель Telegram Павел Дуров вместе со своей подругой Юлией Вавиловой на этих выходных был замечен на Елисейских полях. Фото опубликовало издание Parismatch.com.

Издание отмечает, что через четыре дня после того, как ему было предъявлено обвинение по двенадцати обвинениям, Павел Дуров поселился в своем доме в Париже.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Также известно, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

Добавим, Павел Дуров заявил, что пользуется защитой Макрона и поддерживал контакты с французскими спецслужбами.

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