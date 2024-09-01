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Павел Дуров заявил, что пользуется защитой Макрона и поддерживал контакты с французскими спецслужбами.

11:50, 1 сентября 2024
Контакты с контрразведкой, якобы, позволили предотвратить несколько терактов.
Павел Дуров заявил, что пользуется защитой Макрона и поддерживал контакты с французскими спецслужбами.
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил во время допроса, что имеет защиту президента Эмманюэля Макрона и сотрудничал с французской контрразведкой в ​​рамках борьбы с терроризмом. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, главный прокурор Парижа Лора Бекко пояснила, что в подразделении по борьбе с киберпреступностью были раздражены «почти полным отсутствием реакции Telegram на правовые запросы».

По информации источников, на допросе Павел Дуров заявил о своем сотрудничестве с сотрудниками французской контрразведки, Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI).

Он утверждал, что открыл официальный канал связи с контрразведкой в ​​рамках борьбы с терроризмом. Вероятно, речь идет о горячей линии и специальном адресе электронной почты. Контакты, якобы, позволили предотвратить несколько терактов.

Знакомый с ходом расследования собеседник добавил, что агенты DGSI приходили в Дуров в Дубае. Цель визита он не раскрыл, сославшись на то, что это может быть государственной тайной.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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