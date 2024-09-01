Павло Дуров заявив, що користується захистом Макрона та підтримував контакти з французькими спецслужбами

Контакти із контррозвідкою, начебто, дали змогу запобігти кільком терактам.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив під час допиту, що має захист президента Емманюеля Макрона та співпрацював з французькою контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом. Про це повідомляє видання Liberation з посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, головний прокурор Парижа Лора Бекко пояснила, що в підрозділі з боротьби із кіберзлочинністю були роздратовані «майже повною відсутністю реакції Telegram на правові запити».

За інформацією джерел, під час допиту Павло Дуров заявив про свою співпрацю із співробітниками французької контррозвідки, Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції (DGSI).

Він стверджував, що відкрив офіційний канал зв'язку з контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом. Ймовірно, йдеться про гарячу лінію та спеціальну адресу електронної пошти. Контакти, начебто, дали змогу запобігти кільком терактам.

Знайомий із ходом розслідування співрозмовник видання додав, що агенти DGSI приходили до Дурова в Дубаї. Мету візиту він не розкрив, пославшись на те, що це може бути державною таємницею.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

Крім того, Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

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