Практика судів
  1. В Україні

Водій під час кожного перевезення пасажирів зобов'язаний мати страховий поліс — затверджено наказ Мінрегіону

12:44, 1 вересня 2024
Мін'юст зареєстрував порядок та умови страхування на автомобільному та міському електротранспорті.
Водій під час кожного перевезення пасажирів зобов'язаний мати страховий поліс — затверджено наказ Мінрегіону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України зареєструвало порядок та умови страхування на автомобільному та міському електротранспорті.

Так, Мін’юст затвердив наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23 серпня «Про затвердження Порядку та умов страхування на автомобільному та міському електричному транспорті».

Згідно з ним, договір страхування відповідальності укладається щодо кожного транспортного засобу, який використовує перевізник для виконання перевезення пасажирів і багажу. Термін дії договору страхування відповідальності не може перевищувати одного року. Територія дії договору - Україна, інші держави в межах маршруту перевезення, окрім територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Договором страхування відповідальності щодо страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів, не може бути передбачена франшиза.

Перевізник зобов'язаний інформувати пасажирів про укладений договір страхування відповідальності (дата укладення, номер), страховика (найменування, місцезнаходження, контактні дані для звернення), розмір страхової суми шляхом розміщення відповідної інформації в проїзному документі за встановленим законодавством зразком, на стендах у салонах транспортних засобів.

Розмір страхової суми на одного потерпілого за шкоду, заподіяну його життю та здоров'ю, становить 140 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, аналогічно сумам, встановленим законом «Про обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності» з 1 січня наступного року. У разі смерті потерпілої третьої особи страховик здійснює страхову виплату у зв'язку з втратою годувальника кожній особі, яка відповідно до Цивільного кодексу України має на це право.

Загальний мінімальний розмір страхової виплати особам, які перебували на утриманні одного померлого, за весь період її отримання не може бути меншим ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на дату настання страхового випадку. Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілої третьої особи в іноземній державі, відшкодовуються в разі попереднього погодження таких витрат із страховиком, якщо інше не передбачено договором страхування відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна аудиторська служба вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики КРУ зразка 2011 року

В Аудиторській службі вирішили, що можуть на власний розсуд ревізувати суди і погрожувати кримінальною відповідальністю.

ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Верховний Суд скасував окрему ухвалу АП ВАКС, яка звернула увагу керівника САП та директора НАБУ на контроль за дотриманням прокурорами та детективами норм КПК

На переконання колегії суддів Касаційного кримінального суду окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС є передчасною.

Захист від провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що скоїв їх внаслідок незаконного підбурювання — Верховний Суд

Заперечення особою вчинення злочину та одночасне висунення скарги на те, що її спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» - Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду