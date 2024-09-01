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На Волині чоловік зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв

12:26, 1 вересня 2024
40-річний житель Горохова незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв.
На Волині чоловік зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв
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На Волині повідомлено про підозру чоловіку, який незаконно зберігав удома автомат Калашникова з набоями. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, 40-річному жителю Горохова повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв.

Не зареєстровану зброю виявили та вилучили правоохоронці під час санкціонованого судом обшуку 21 серпня 2024 року.

Триває досудове розслідування.

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