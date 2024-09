Вчені виявили, що один із препаратів від ожиріння знижує рівень смертності від коронавірусу

За словами дослідників, препарат від ожиріння знизив загальний рівень смертності на 19%.

Вчені виявили, що популярний препарат від ожиріння знижує ризик смертності від коронавірусу. Дослідження опубліковане в журналі The Journal of the American College of Cardiology, передає The New York Times.

У ході клінічного випробування виявлено, що люди, які вживали препарат від ожиріння Wegovy, хворіли на COVID-19 так само як ті, хто приймав плацебо. Але їхні шанси померти від інфекції були на 33% меншими.

Вчені називають такі підсумки клінічного випробування дуже рідкісними. Вони свідчить, що низька тривалість життя людей з ожирінням насправді спричинена самою хворобою, і що ситуацію можна покращити, якщо лікувати цю недугу.

Спочатку дослідження не було спрямоване саме на вивчення ефектів прийому Wegovy на людей з COVID-19. Коли спалахнула епідемія, велике клінічне випробування Wegovy уже тривало. Його мета полягала в тому, щоб дізнатися, чи препарат запобігає смерті від серцевих захворювань.

У дослідженні взяли участь 17 604 учасники, за ними стежили більше трьох років.

Усі вони мали захворювання серця та середній індекс маси тіла понад 27, однак у них не було діабету.

Через ожиріння та серцеві захворювання, учасники випробування мали високі шанси померти або сильно захворіти на COVID-19 під час пандемії.

«Це рандомізоване дослідження, і рівень зараження серед пацієнтів (які вживали і не вживали Wegovy – ред.) був подібним, тому це є першокласними доказами», – зазначає доктор Харлан Крумхольц, кардіолог з Єльського університету.

Дослідники змінили свої форми збору даних, щоб реєструвати випадки зараження ковідом серед піддослідних. Також вони почали відзначати, чи пов’язані смерті учасників із COVID-19.

Коронавірусом заразилися загалом 4258 учасників дослідження. Половина з них приймала Wegovy, а інша частина – отримувала плацебо.

З усіх інфікованих пацієнтів 184 померли: 78 із групи, яка споживала Wegovy, а ще 106 – тих, хто отримував плацебо.

За словами дослідників, препарат від ожиріння знизив загальний рівень смертності на 19%.

Хоча здебільшого люди з ожирінням мають коротшу тривалість життя, це перше ретельне дослідження, яке доводить, що лікування ожиріння допомагає людям жити довше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.