Ученые обнаружили, что один из препаратов от ожирения снижает уровень смертности от коронавируса

Ученые обнаружили, что популярный препарат от ожирения снижает риск смертности от коронавируса. Исследование опубликовано в журнале The Journal of American College of Cardiology, передает The New York Times.

В ходе клинического испытания выявлено, что люди, употреблявшие препарат от ожирения Wegovy, болели COVID-19 так же, как принимавшие плацебо. Но их шансы умереть от инфекции были на 33% меньше.

Ученые называют такие итоги клинического испытания очень редкими. Они свидетельствуют, что низкая продолжительность жизни людей с ожирением на самом деле вызвана самой болезнью, и что ситуацию можно улучшить, если лечить этот недуг.

Первоначально исследование не было направлено именно на изучение эффектов приема Wegovy на людей с COVID-19. Когда вспыхнула эпидемия, большое клиническое испытание Wegovy уже продолжалось. Его цель заключалась в том, чтобы узнать, предотвращает ли препарат смерти от сердечных заболеваний.

В исследовании приняли участие 17 604 участника, за ними следили более трех лет.

Все они имели заболевание сердца и средний индекс массы тела более 27, однако у них не было диабета.

Из-за ожирения и сердечных заболеваний, участники испытания имели высокие шансы умереть или сильно заболеть COVID-19 во время пандемии.

«Это рандомизированное исследование, и уровень заражения среди пациентов (употреблявших и не употреблявших Wegovy – ред.) был сходным, поэтому это первоклассные доказательства», – отмечает доктор Харлан Крумхольц, кардиолог из Йельского университета.

Исследователи изменили свои формы сбора данных, чтобы регистрировать случаи заражения ковидом среди испытуемых. Также они начали отмечать, связаны ли смерти участников с COVID-19.

Коронавирусом заразились в общей сложности 4258 участников исследования. Половина из них принимала Wegovy, а остальная часть – получала плацебо.

Из всех инфицированных пациентов 184 умерли: 78 из группы, которая потребляла Wegovy, а еще 106 – получавших плацебо.

По словам исследователей, препарат от ожирения снизил общий уровень смертности на 19%.

Хотя в большинстве своем люди с ожирением имеют более короткую продолжительность жизни, это первое тщательное исследование, которое доказывает, что лечение ожирения помогает людям жить дольше.

