На Волыни мужчина хранил дома автомат Калашникова и две сотни патронов

40-летний житель Горохова незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова и две сотни патронов.

На Волыни сообщено о подозрении мужчине, незаконно хранившему дома автомат Калашникова с патронами. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, 40-летнему жителю Горохова сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова и две сотни патронов.

Не зарегистрированное оружие было обнаружено и изъято правоохранителями во время санкционированного судом обыска 21 августа 2024 года.

Продолжается досудебное расследование.

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