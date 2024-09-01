Водитель при каждой перевозке пассажиров обязан иметь страховой полис — утвержден приказ Минрегиона

Минюст зарегистрировал порядок и условия страхования на автомобильном и городском электротранспорте.

Министерство юстиции зарегистрировало порядок и условия страхования на автомобильном и городском электротранспорте.

Так Минюст утвердил приказ Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 23 августа «Об утверждении Порядка и условий страхования на автомобильном и городском электрическом транспорте».

Согласно ему договор страхования ответственности заключается в отношении каждого транспортного средства, которое использует перевозчик для выполнения перевозки пассажиров и багажа. Срок действия договора страхования ответственности не может превышать одного года. Территория действия договора – Украина, другие государства в пределах маршрута перевозки, кроме территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.

Договором страхования ответственности по страхованию ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, не может быть предусмотрена франшиза.

Перевозчик обязан информировать пассажиров о заключенном договоре страхования ответственности (дата заключения, номер), страховщике (наименование, местонахождение, контактные данные для обращения), размере страховой суммы путем размещения соответствующей информации в проездном документе по установленному законодательством образцу, на стендах в салонах транспортных средств.

Размер страховой суммы на одного потерпевшего за вред, причиненный его жизни и здоровью, составляет 140 минимальных заработных плат в месячном размере, аналогично суммам, установленным законом «Об обязательном страховании автогражданской ответственности» с 1 января следующего года. В случае смерти потерпевшего третьего лица страховщик осуществляет страховую выплату в связи с потерей кормильца каждому лицу, которое согласно Гражданскому кодексу Украины имеет на это право.

Общий минимальный размер страховой выплаты лицам, находившимся на содержании одного умершего, за весь период ее получения не может быть менее 36 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на дату наступления страхового случая. Расходы, связанные с лечением потерпевшего третьего лица в иностранном государстве, возмещаются в случае предварительного согласования таких расходов со страховщиком, если иное не предусмотрено договором страхования ответственности.

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