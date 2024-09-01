Практика судов
  1. В Украине

Водитель при каждой перевозке пассажиров обязан иметь страховой полис — утвержден приказ Минрегиона

12:44, 1 сентября 2024
Минюст зарегистрировал порядок и условия страхования на автомобильном и городском электротранспорте.
Водитель при каждой перевозке пассажиров обязан иметь страховой полис — утвержден приказ Минрегиона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции зарегистрировало порядок и условия страхования на автомобильном и городском электротранспорте.

Так Минюст утвердил приказ Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 23 августа «Об утверждении Порядка и условий страхования на автомобильном и городском электрическом транспорте».

Согласно ему договор страхования ответственности заключается в отношении каждого транспортного средства, которое использует перевозчик для выполнения перевозки пассажиров и багажа. Срок действия договора страхования ответственности не может превышать одного года. Территория действия договора – Украина, другие государства в пределах маршрута перевозки, кроме территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.

Договором страхования ответственности по страхованию ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, не может быть предусмотрена франшиза.

Перевозчик обязан информировать пассажиров о заключенном договоре страхования ответственности (дата заключения, номер), страховщике (наименование, местонахождение, контактные данные для обращения), размере страховой суммы путем размещения соответствующей информации в проездном документе по установленному законодательством образцу, на стендах в салонах транспортных средств.

Размер страховой суммы на одного потерпевшего за вред, причиненный его жизни и здоровью, составляет 140 минимальных заработных плат в месячном размере, аналогично суммам, установленным законом «Об обязательном страховании автогражданской ответственности» с 1 января следующего года. В случае смерти потерпевшего третьего лица страховщик осуществляет страховую выплату в связи с потерей кормильца каждому лицу, которое согласно Гражданскому кодексу Украины имеет на это право.

Общий минимальный размер страховой выплаты лицам, находившимся на содержании одного умершего, за весь период ее получения не может быть менее 36 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на дату наступления страхового случая. Расходы, связанные с лечением потерпевшего третьего лица в иностранном государстве, возмещаются в случае предварительного согласования таких расходов со страховщиком, если иное не предусмотрено договором страхования ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности

Данные о лицах с инвалидностью пока «не бегают», поэтому ТЦК их не видит и штрафует лиц с инвалидностью.

У прокурора Офиса Генерального прокурора нашли гражданство РФ: теперь его уволят

Прокурор считает, что он стал жертвой провокации, поскольку раньше отказался стать конфиденциальным агентом СБУ.

Верховный Суд отменил отдельное определение АП ВАКС, обратившей внимание руководителя САП и директора НАБУ на контроль за соблюдением прокурорами и детективами норм УПК

По убеждению коллегии судей Кассационного уголовного суда отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС преждевременно.

Защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает, что совершил их в результате незаконного подстрекательства — Верховный Суд

Отрицание лицом совершения преступления и одновременное выдвижение жалобы на то, что его спровоцировали совершить это преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» - Верховный Суд.

В парламенте появился альтернативный законопроект об изменениях в УК и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Этот законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу изменений в статью 8 УК, пока не будут разработаны и внесены изменения в УПК об особенностях осуществления уголовного производства по принципу универсальной юрисдикции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду