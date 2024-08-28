Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей, чтобы с ним можно было провести допрос.

В среду, 28 августа, основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

Следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первоначального допроса и возможного обвинения.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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