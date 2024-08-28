В Кривом Роге в результате ракетного удара пострадали здания судебных учреждений, фото

Поврежден фасад зданий и оконные рамы.

Фото: Служба судебной охраны

В среду, 28 августа, рф нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела пострадали здания судебных учреждений. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Поврежден фасад зданий и оконные рамы.

Пострадавших среди сотрудников Службы судебной охраны и сотрудников судебных учреждений нет.

Фото: ССО

Напомним, что в результате ракетной атаки по Херсону и области было повреждено судебное учреждение.

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