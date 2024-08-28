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Дополнительное основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ, распространяется только на должностных лиц хозяйственного общества, – БП ВС

18:40, 28 августа 2024
Экс-руководитель коммунального предприятия обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене распоряжения об увольнении, возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Дополнительное основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ, распространяется только на должностных лиц хозяйственного общества, – БП ВС
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Большая Палата Верховного Суда сообщает, что дополнительное основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины (прекращение полномочий должностных лиц), распространяется только на членов исполнительного органа юридических лиц – хозяйственных обществ.

По делу, судебные решения в котором пересматривались в кассационном порядке, бывший директор коммунального предприятия обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене распоряжения об увольнении, возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Истца уволили с должности директора коммунального предприятия из п. 5 ч. 1 в. 41 КЗоТ Украины (прекращение полномочий должностных лиц). По убеждению истца, должность директора коммунального предприятия не относится к кругу субъектов трудового правоотношения, к которым может примениться дополнительное основание увольнения, определенное указанным положением КЗоТ Украины.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, отметив, что коммунальное предприятие не является хозяйственным обществом и в своей деятельности не руководствуется законодательством о хозяйственных обществах, так что трудовой договор с истцом не может быть прекращен по основаниям, определенным п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины.

В этом деле Большая Палата ВС прежде всего обратила внимание на то, что ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины был дополнен новым основанием увольнения (прекращения полномочий должностных лиц) на основании Закона Украины от 13 мая 2014 года № 1255-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав инвесторов».

Поскольку этот Закон был принят в целях защиты прав инвесторов, то можно подытожить, что действие нормы п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины распространяется только на должностных лиц юридического лица – исполнительного органа общества, членов наблюдательного совета акционерного общества и в целом должностных лиц любого хозяйственного общества, а также других лиц общества, наделенных организационно-распорядительными или административными функциями.

Следовательно, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины дополнительное основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя – прекращение полномочий должностных лиц – распространяется только на членов исполнительного органа хозяйственных обществ.

Соглашаясь с выводом судов предыдущих инстанций, БП ВС отметила, что по этому делу между сторонами возник индивидуальный трудовой спор, а нормы права по деятельности хозяйственных обществ на спорные правоотношения не распространяются (в частности, ч. 3 ст. 99 ГК Украины и п. 5 ч .1 ст. 41 КЗоТ Украины).

То есть увольнение истца из п. 5 ч. 1 в. 41 КЗоТ Украины ошибочно, поскольку эта норма права касается только члена исполнительного органа хозяйственных обществ (правления, дирекция и т.п.), которым коммунальное предприятие, директором которого был истец, не является.

Ознакомиться с постановлением БП ВС от 10 июля 2024 года по делу № 573/1020/22 (производство № 14-40цс23) можно по ссылке.

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