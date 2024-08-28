Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

Додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП, поширюється лише на посадових осіб господарського товариства, – ВП ВС

18:40, 28 серпня 2024
Екскерівник комунального підприємства звернувся до суду з позовом про визнання незаконним і скасування розпорядження про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП, поширюється лише на посадових осіб господарського товариства, – ВП ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Палата Верховного Суду повідомляє, що додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України (припинення повноважень посадових осіб), поширюється лише на членів виконавчого органу юридичних осіб – господарських товариств.

У справі, судові рішення в якій переглядалися в касаційному порядку, колишній директор комунального підприємства звернувся до суду з позовом про визнання незаконним і скасування розпорядження про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Позивача звільнили з посади директора комунального підприємства на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України (припинення повноважень посадових осіб). На переконання позивача, посада директора комунального підприємства не належить до кола суб’єктів трудових правовідносин, до яких може застосуватися додаткова підстава звільнення, визначена вказаним положенням КЗпП України.

Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, зазначивши, що комунальне підприємство не є господарським товариством та у своїй діяльності не керується законодавством про господарські товариства, отже трудовий договір із позивачем не може бути припиненим із підстав, визначених п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України.

У цій справі Велика Палата ВС насамперед звернула увагу на те, що ч. 1 ст. 41 КЗпП України було доповнено новою підставою звільнення (припинення повноважень посадових осіб) на підставі Закону України від 13 травня 2014 року № 1255-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Оскільки цей Закон був ухвалений з метою захисту прав інвесторів, то можна підсумувати, що дія норми п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України поширюється лише на посадових осіб юридичної особи – виконавчого органу товариства, членів наглядової ради акціонерного товариства та загалом посадових осіб будь-якого господарського товариства, а також інших осіб товариства, наділених організаційно-розпорядчими чи адміністративними функціями.

Отже, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – припинення повноважень посадових осіб – поширюється лише на членів виконавчого органу господарських товариств.

Погоджуючись із висновком судів попередніх інстанцій, ВП ВС зазначила, що в цій справі між сторонами виник індивідуальний трудовий спір, а норми права щодо діяльності господарських товариств на спірні правовідносини не поширюються (зокрема, ч. 3 ст. 99 ЦК України і п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України).

Тобто звільнення позивача на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України є помилковим, оскільки ця норма права стосується лише члена виконавчого органу господарських товариств (правління, дирекція тощо), яким комунальне підприємство, директором якого був позивач, не є.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 10 липня 2024 року у справі № 573/1020/22 (провадження № 14-40цс23) можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цілодобове проведення медичних оглядів ВЛК та гарантовані обсяги мобілізації - протокол Ради оборони Києва

Вирішено укомплектувати діючі позаштатні ВЛК при обʼєднаних центрів мобілізації до обсягів, що забезпечують цілодобове проведення медичних оглядів та гарантоване проведення заходів мобілізації.

Розмір заробітної плати прокурорів потрібно збільшити – Рада прокурорів

У Раді прокурорів вважають, що розмір посадового окладу прокурорів штучно обмежений виконавчою владою.

Планований від закону про підвищення податків ресурс у 125 млрд грн «розтанув» до 30 млрд — з проекту прибрали низку норм

З законопроекту про підвищення податків прибрали військовий збір для юросіб третьої групи і податок на надприбуток банків, останній - за вимогою МВФ.

Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів

Захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію громадських організацій, вважає голова Комітету Микита Потураєв, а представники ГО, зі свого боку, пропонують заборонити Telegram законом про санкції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області