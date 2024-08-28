Нетвереза жінка намагалася проникнути до будівлі Бориспільського міськрайонного суду Київської області

Громадянка без документів та у нетверезому стані намагалась проникнути у приміщення суду, порушуючи пропускний контроль.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повідомляє, що нетвереза громадянка без документів намагалася проникнути до будівлі судової установи.

Як стало відомо, 27 серпня до Бориспільського міськрайонного суду Київської області прибула особа, яка в стані сильного алкогольного сп’яніння намагалась проникнути до будівлі суду без надання документів, які б підтверджували її особу.

На вимогу судової охорони пройти перевірку і пред’явити документи, відвідувачка відповідала агресією. Громадянка намагалась проникнути у приміщення суду, порушуючи пропускний контроль.

На вимогу співробітника Служби судової охорони не надала своїх документів. Незважаючи на численні зауваження і попередження з боку охорони, правопорушниця не припиняла своїх протиправних дій, тому співробітником Служби судової охорони було викликано поліцію. Правоохоронці прибули на виклик та склали відповідні адміністративні матеріали за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та 178 КУпАП (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) .

У суді звертаються увагу, що відповідно до наказу «Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів №43/61 від 30.01.2020 року, з метою забезпечення належного порядку та безпеки у суді, впроваджено обмеження на вхід і перебування осіб у приміщеннях суду.

Забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп'яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600 х 400 х 200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров'ю суддів, працівників суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

Як нагадали у суді, вхід до судової установи можливий виключно за наявності документів, що підтверджують особу, згідно ч.2 ст.162 Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Особи, які бажають бути у приміщенні суду, повинні за наявності обґрунтованих підстав вважати, що їх перебування в будівлі суду, органу системи правосуддя, не створюють загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку.

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