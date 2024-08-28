Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Андрія Наумова

За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що за запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Як пишуть у ДБР, 26 серпня червоне оповіщення було опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

У Державному бюро розслідувань повідомляють, що підозрюють колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Раніше у Держбюро повідомили, що ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево. У його транспортному засобі було виявлено:

€592 тисяч,

$120 тисяч,

два смарагди.

У ДБР зазначають, що розслідування триває.

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