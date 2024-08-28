Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова

По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что по запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Как пишут в ГБР, 26 августа красное уведомление было опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола.

В Государственном бюро расследований сообщают, что подозревают бывшего должностного лица в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания на должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг.

Ранее в Госбюро сообщили, что экс-генерала СБУ было задержано 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево. В его транспортном средстве было обнаружено:

€592 тыс.,

$120 тысяч,

два изумруда.

В ГБР отмечают, что расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.