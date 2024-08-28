Срок годности алкоголя или табачных изделий истек — какие действия предпринимателя

В случае истечения срока годности алкогольных напитков и табачных изделий, предприятие должно изъять их из обращения.

Иллюстративное фото, источник - Укринформ

Главное управление ГНС в Ровенской области разъяснило, что должно осуществить предприятие с алкогольными напитками и табачными изделиями, срок годности которых истек.

Так, в случае истечения срока годности алкогольных напитков и табачных изделий, предприятие должно изъять их из обращения.

По возможности такую ​​продукцию необходимо привести в соответствие с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и нормативных документов (продлен срок годности или передан изготовителю для переработки), или такая продукция должна быть утилизирована или уничтожена.

Если алкогольные напитки и табачные изделия подпадают под действие Порядка учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжение им, то их переработка, утилизация или уничтожение осуществляется по решению комиссии, созданной в соответствии с требованиями Порядка, которой входят, в частности, представители территориальных органов ГНС.

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