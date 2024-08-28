Строк придатності алкоголю чи тютюнових виробів закінчився — які дії підприємця

У разі закінчення строку придатності алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суб’єкт господарювання повинен вилучити їх з обігу.

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Головне управління ДПС у Рівненській області роз’яснило, що повинен здійснити суб’єкт господарювання з алкогольними напоями та тютюновими виробами, строк придатності яких закінчився.

Так, у разі закінчення строку придатності алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суб’єкт господарювання повинен вилучити їх з обігу.

При можливості таку продукцію необхідно привести у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів (подовжено термін придатності чи передано виробнику для переробки), або така продукція повинна бути утилізована чи знищена.

Якщо алкогольні напої та тютюнові вироби підпадають під дію Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, то їх переробка, утилізація або знищення здійснюється за рішенням комісії, створеної у відповідності з вимогами Порядку, до якої входять, зокрема, представники територіальних органів ДПС.