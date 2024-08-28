У Резерв+ додають опцію онлайн рекрутингу та три типи відстрочок – що відомо

До застосунку планують залучити додатково кілька мільйонів користувачів завдяки новим функціям.

Міністерство оборони планує залучити додатково кілька мільйонів користувачів до застосунку Резерв+ завдяки впровадженню додаткового функціоналу, зокрема онлайн рекрутингу та відстрочок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко 28 серпня, пише Інтерфакс-Україна.

«Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання», - розповіла Чорногоренко.

За її словами, нові функції допоможуть залучити додатково кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком.

Крім того, Чорногоренко повідомила, що наразі Резерв+ налічує 3,2 млн зареєстрованих користувачів та 100 тис. активних користувачів на день.

«Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно», - підсумувала Чорногоренко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Розробники мобільного додатку «Резерв+» працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення даних.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки.

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