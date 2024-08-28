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В Резерв+ добавляют опцию онлайн рекрутинга и три типа отсрочок – что известно

16:10, 28 августа 2024
В приложение планируют привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей благодаря новым функциям.
В Резерв+ добавляют опцию онлайн рекрутинга и три типа отсрочок – что известно
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Министерство обороны планирует привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей в приложение Резерв+ благодаря внедрению дополнительного функционала, в частности онлайн рекрутинга и отсрочок.

Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко 28 августа, пишет Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы добавляем опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочок: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения», – рассказала Черногоренко.

По ее словам, новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей благодаря постоянным итерациям с приложением.

Кроме того, Черногоренко сообщила, что в настоящее время Резерв+ насчитывает 3,2 млн зарегистрированных пользователей и 100 тыс. активных пользователей в день.

«Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла. Но я как лидер команды и в консультации с другими партнерами постоянно говорю: если продукт нужен и в нем есть важные и полезные функции, он будет расти органично», - подытожила Черногоренко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Разработчики мобильного приложения «Резерв+» работают над внедрением новых функций, в частности, повторного обновления данных.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберіг» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки.

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