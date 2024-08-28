Пособие на погребение: кто имеет право на его получение и какие документы нужны

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, кто может получить пособие на погребение в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании.
В частности, такая помощь оказывается в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании:
Пособие на погребение застрахованного лица назначается члену семьи умершего или лицу, совершившему погребение, на основании:
К членам семьи, которые считаются находящимися на содержании умершего, относятся лица, если они:
Не считаются находящимися на содержании застрахованного лица, члены семьи, которые имели самостоятельные источники средств к существованию (получали заработную плату, пенсию и т.п.).
Размер пособия на погребение составляет 4100 грн.
Для получения помощи лицо, совершившее погребение, должно обратиться к работодателю и предоставить:
Решение о назначении пособия на погребение принимается страхователем (работодателем) или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем (работодателем) страховых средств от Фонда.
«В случае ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации, прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя за получением выплаты члену его семьи или лицу, совершившему захоронение, следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, независимо от места регистрации или проживания», – отметили в ПФУ.
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