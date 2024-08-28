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Пособие на погребение: кто имеет право на его получение и какие документы нужны

22:37, 28 августа 2024
Размер пособия на погребение составляет 4100 грн.
Пособие на погребение: кто имеет право на его получение и какие документы нужны
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, кто может получить пособие на погребение в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании.

В частности, такая помощь оказывается в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании:

  • супруги (супруга);
  • детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков — при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискателей профессиональной (профессионально) -технического), профессионального высшего и высшего образования среди лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, — до 23 лет;
  • отца, матери;
  • деда, бабы по прямой линии родства.

Пособие на погребение застрахованного лица назначается члену семьи умершего или лицу, совершившему погребение, на основании:

  • заявления лица, совершившего погребение;
  • документа, удостоверяющего личность;
  • выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справки о смерти.

К членам семьи, которые считаются находящимися на содержании умершего, относятся лица, если они:

  • были на полном его содержании;
  • получали от умершего помощь, являвшуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Не считаются находящимися на содержании застрахованного лица, члены семьи, которые имели самостоятельные источники средств к существованию (получали заработную плату, пенсию и т.п.).

Размер пособия на погребение составляет 4100 грн.

Для получения помощи лицо, совершившее погребение, должно обратиться к работодателю и предоставить:

  • заявление о выплате пособия на погребение;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;
  • справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;
  • свидетельство о смерти;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Решение о назначении пособия на погребение принимается страхователем (работодателем) или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем ​​обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем (работодателем) страховых средств от Фонда.

«В случае ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации, прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя за получением выплаты члену его семьи или лицу, совершившему захоронение, следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, независимо от места регистрации или проживания», – отметили в ПФУ.

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