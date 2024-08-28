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В Винницкой области двое мужчин планировали переправить военнообязанного через границу за 15 тысяч долларов

22:19, 28 августа 2024
Злоумышленники обещали беспрепятственно переправить военнообязанного через блокпосты к месту пересечения границы вне существующих пунктов пропуска, где его должны были встретить их сообщники.
В Винницкой области двое мужчин планировали переправить военнообязанного через границу за 15 тысяч долларов
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В Винницкой области разоблачили двух мужчин, которые организовывали незаконную переправку военнообязанного через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Установлено, что 35-летний и 31-летний подозреваемые познакомились с мужчиной призывного возраста, который намеревался уехать за границу, в условиях военного положения.

За свои «услуги», которые они оценили в 15000 долларов, обещали беспрепятственно переправить военнообязанного через блокпосты к месту пересечения государственной границы Украины вне существующих пунктов пропуска, где его встретили их сообщники.

Во время личной встречи в Виннице подозреваемыми проведен детальный «инструктаж» по поведению мужчины во время пересечения границы и его дальнейших действий.

Задержаны правонарушители после получения средств.

Судом поддержана позиция прокурора Винницкой областной прокуратуры и к подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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