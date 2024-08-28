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На Вінниччині двоє чоловіків планували переправити військовозобов’язаного через кордон за 15 тисяч доларів

22:19, 28 серпня 2024
Зловмисники обіцяли безперешкодно переправити військовозобов’язаного через блокпости до місця перетину кордону поза існуючими пунктами пропуску, де його мали зустріти їх спільники.
На Вінниччині двоє чоловіків планували переправити військовозобов’язаного через кордон за 15 тисяч доларів
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На Вінниччині викрили двох чоловіків, які організовували незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Встановлено, що 35-річний та 31-річний підозрювані познайомилися з чоловіком призовного віку, який мав намір виїхати за кордон, в умовах воєнного стану.

За свої «послуги», які вони оцінили в 15000 доларів, обіцяли безперешкодно переправити військовозобов’язаного через блокпости до місця перетину державного кордону поза існуючими пунктами пропуску, де його мали зустріти їх спільники.

Під час особистої зустрічі у Вінниці підозрюваними проведено детальний «інструктаж» щодо поведінки чоловіка під час перетину кордону та його подальших дій.

Затримали правопорушників після отримання коштів.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької обласної прокуратури та до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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