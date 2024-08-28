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Банки почали по-новому штрафувати українців – за що можуть забрати до 20%

15:34, 28 серпня 2024
За що банк може забрати до 20% суми коштів.
Банки почали по-новому штрафувати українців – за що можуть забрати до 20%
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Цього року банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу, говориться у публікації Мінфіну.

Як зазначається, банки тримають особливості фінансового моніторингу в секреті і крім базових критеріїв підозрілих фінансових операцій, які Нацбанк затвердив своєю постановою № 65 ще у травні 2020 року, є ще й вимоги/умови, які кожен банк виробляє автономно.

«У рамках фінансового моніторингу банки навчилися миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. А далі діють за стандартною процедурою: після блокування у власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, а також походження коштів», - йдеться у публікації.

Якщо ж банк вважає діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, рахунок клієнта можуть закрити, а кошти (за відсутності злочину) перерахують на рахунок людини в інших банках або видадуть готівкою через касу.

«Ось у цей момент — видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу — банки почали з недавніх пір застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми», - пише Мінфін.

За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, схожа практика діє у західних банках.

«Правила застосування загороджувальних тарифів детально прописуються в базовій клієнтській угоді, так само, як і обов'язки клієнта щодо надання банку підтверджувальних документів з різних видів операцій: наприклад, договори, акти виконаних робіт, митні декларації та багато іншого, коли ми говоримо про бізнес. Якщо щось із цього порушується, наприклад, своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова має право застосувати загороджувальний тариф, і його розмір може сягати майже 20%», — зазначив він.

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