Банки начали по-новому штрафовать украинцев – за что могут забрать до 20%

За что банк может забрать до 20% от суммы средств.

В этом году банки начали постепенно вводить новые виды финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга, говорится в публикации Минфина.

Как отмечается, банки держат особенности финансового мониторинга в секрете и помимо базовых критериев подозрительных финансовых операций, которые Нацбанк утвердил своим постановлением №65 еще в мае 2020 года, есть еще и требования/условия, которые каждый банк вырабатывает автономно.

«В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные сделки и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также о происхождении средств», - говорится в публикации.

Если банк считает деятельность клиента подозрительной или рисковой, счет клиента могут закрыть, а средства (при отсутствии преступления) перечислят на счет человека в других банках или выдадут наличными через кассу.

«Вот в этот момент – выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга – банки начали с недавних пор применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относятся к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% суммы», - пишет Минфин.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, схожая практика действует в западных банках.

«Правила применения заградительных тарифов подробно прописываются в базовом клиентском соглашении, так же, как и обязанности клиента по предоставлению банку подтверждающих документов по разным видам операций: например, договоры, акты выполненных работ, таможенные декларации и многое другое, когда мы говорим о бизнесе. Если что-то из этого нарушается, например, своевременное предоставление нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать почти 20%», — отметил он.

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