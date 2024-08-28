Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финмониторинга – НБУ

Информация о том, что банки якобы взимают в свою пользу 20% от суммы средств за нарушение по вопросам финансового мониторинга – не соответствует действительности, отмечают в НБУ.

В Национальном банке Украины подчеркнули, что законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взысканию за это «штрафа». Следовательно, информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, которые хранятся клиентами на их банковских счетах, – не соответствует действительности, пишут в НБУ.

«То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга», - подчеркивают НБУ.

В то же время, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях, объясняют в Нацбанке.

«В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Механизм возврата средств банком предусмотрен в пункте 6 приложения 12 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19.05.2020 № 65 (с изменениями). Банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции», - объясняют у регулятора.

В то же время НБУ со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкции к гражданам за нарушения. Все меры влияния регулятора, в том числе в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.