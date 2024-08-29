В Покровске со 2 сентября не будут работать банки – Вадим Филашкин

С понедельника будут работать только банкоматы, отметил начальник Донецкой ОВА.

Источник фото: АрміяInform

В городе Покровск на Донетчине с понедельника, 2 сентября, закроются банки. Об этом во время телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«До конца недели в городе Покровск еще будут работать банковские учреждения, с понедельника будут работать только банкоматы. Это касается и других служб, которые предоставляют услуги населению», - сказал он.

По словам Филашкина, в настоящее время в Покровске остаются 38 тысяч человек, в том числе 1 900 детей.

Напомним, что из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным способом детей с их родителями.

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