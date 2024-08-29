У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банки – Вадим Філашкін

Із понеділка працюватимуть тільки банкомати, зазначив начальник Донецької ОВА.

Джерело фото: АрміяInform

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У місті Покровськ на Донеччині з понеділка, 2 вересня, закриються банки. Про це під час телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«До кінця тижня в місті Покровськ ще працюватимуть банківські установи, із понеділка працюватимуть тільки банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню», - зазначив він.

За словами Філашкіна, нині у Покровську залишаються 38 тисяч людей, зокрема 1 900 дітей.

Нагадаємо, що з окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками.

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