Володимир Зеленський про ситуацію зі світлом – маємо вийти на зменшення дефіциту

Президент заслухав доповіді міністра енергетики Германа Галущенка.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Германа Галущенка по відновленню після російських ударів.

«Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури», - сказав Президент.

За його словами «маємо вийти на зменшення дефіциту».

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», у Міненерго пояснили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла.

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