Як будуть діяти графіки відключень електроенергії 29 серпня – в Укренерго відповіли

З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно.

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29 серпня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Так, з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно, в інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень.

З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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