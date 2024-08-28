Как будут действовать графики отключений электроэнергии 29 августа – в Укрэнерго ответили

С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно.

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29 августа меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Так, с 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно, в другие часы суток будут применяться две очереди отключений.

С графиками применения ограничений можно ознакомиться на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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