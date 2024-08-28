Владимир Зеленский о ситуации со светом – должны выйти на уменьшение дефицита

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Германа Галущенко по восстановлению после российских ударов.
«Максимально работают ремонтные бригады, необходимые коммунальные службы и государственные структуры», – сказал Президент.
По его словам, «должны выйти на уменьшение дефицита».
Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», в Минэнерго объяснили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.
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