Владимир Зеленский о ситуации со светом – должны выйти на уменьшение дефицита

Президент заслушал доклады министра энергетики Германа Галущенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Германа Галущенко по восстановлению после российских ударов.

«Максимально работают ремонтные бригады, необходимые коммунальные службы и государственные структуры», – сказал Президент.

По его словам, «должны выйти на уменьшение дефицита».

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», в Минэнерго объяснили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.

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