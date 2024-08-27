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В Минэнерго объяснили, сколько будут действовать графики плановых отключений света

11:24, 27 августа 2024
В Украине будут действовать графики плановых отключений, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы.
В Минэнерго объяснили, сколько будут действовать графики плановых отключений света
Фото: freepik.com
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Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что плановые графики отключений света в Украине были введены для того, чтобы стабилизировать систему после массированной атаки врага. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Чиновница отметила, что вчерашняя атака - одна из самых массированных атак именно на энергетику.

«127 ракет, 109 дронов были выпущены врагом, многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе, значительные повреждения», - сказала она.

По словам Гринчук, «Укрэнерго» вчера пришлось вводить графики экстренных отключений, аварийных отключений, чтобы уберечь целостность системы.

«Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы», - сказала Гринчук.

В настоящее время происходит оценка повреждений на всех объектах и ​​там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы.

 «Мы стараемся делать все, чтобы как можно быстрее привести в порядок оборудование, объекты и стабилизировать работу энергетической системы», - добавила представитель Минэнерго.

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