На Донетчине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Зону принудительной эвакуации детей вместе с родителями расширили на ряд населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных общин.

Источник фото: Нацполиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за ситуации в сфере безопасности было принято решение о расширении зоны принудительной эвакуации детей вместе с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных общин.

Об этом, по информации Донецкой ОВА, сообщили в Минреинтеграции.

Речь идет об эвакуации из таких населенных пунктов: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное и Вишневое, Григоровка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка и Юрьевка.

Эвакуация из опасных районов производится бесплатно.

Для предварительной записи необходимо позвонить по горячей линии по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номерам: 0-800-408-911, 0-800-507-506.

Для эвакуации тяжело больных и людей с инвалидностью действует номер: 0-800-332-614.

Обратиться по вопросам эвакуации можно и на круглосуточную «горячую линию» областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Также о желании эвакуироваться можно сообщить и на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.