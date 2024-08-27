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Литва продлила временную защиту для украинских беженцев

10:30, 27 августа 2024
Правительство Литвы продлило срок действия временной защиты до 4 марта 2026 года.
Литва продлила временную защиту для украинских беженцев
Источник фото: T. Biliūno / BNS
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Правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты еще на год. Об этом сообщает LRT.

Таким образом, виды на жительство, действовавшие до 4 марта 2025 года, будут продлены до 4 марта 2026 года.

В Министерстве внутренних дел Литвы ожидают, что принятое Правительством решение снизит административную нагрузку, учитывая ежедневные новые 30-40 заявлений на получение разрешения на временное проживание, и облегчит процесс замены вида на жительство, срок которых уже вскоре истекает.

По состоянию на конец июля, действующее разрешение на проживание на основании временной защиты имели около 44 тысяч человек.

Как стало известно, Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать комплексы ПВО и другое оборудование. Помощь должна поступить в Украину до начала сентября.

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