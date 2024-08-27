Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Уряд Литви продовжив термін дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

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Уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту ще на рік. Про це повідомляє LRT.

Таким чином, посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви очікують, що прийняте Урядом рішення знизить адміністративне навантаження, враховуючи щоденні нові 30-40 заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, та полегшить процес заміни посвідок на проживання, термін яких вже невдовзі спливає.

Станом на кінець липня, діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали приблизно 44 тисячі осіб.

Як стало відомо, Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме комплекси ППО та інше обладнання. Допомога має надійти в Україну до початку вересня.

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