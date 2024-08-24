Литва передасть Україні комплекси ППО та 5 тисяч дронів

Литва надасть Україні комплекси ППО, ракети та протидронове обладнання до початку вересня.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме комплекси ППО та інше обладнання. Допомога має надійти в Україну до початку вересня.

Про це вона повідомила на пресконференції у Києві, де зустрілася з Президентами України Володимиром Зеленським і Польщі Анджеєм Дудою.

Шимоніте зазначила, що новий пакет допомоги від Литви включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове обладнання, а також зброю і боєприпаси.

Прем'єрка підкреслила, що позиція Литви проста і чітка: Україна повинна виграти, росія повинна програти.

Крім того, Литва виділила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування для України. До кінця осені Литва планує також передати понад 5 тисяч дронів, виготовлених у країні.

«На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги вид Литви в Україну прибуде на початку вересня. Він передбачатиме 10 систем ППО ближнього радіусу дії, 30 протидронних ракет та інше спорядження, озброєння і боєприпаси. Окрім того, ми виділяємо 35 мільйонів євро на закупівлю РЛС і обладнання для розмінування», - сказала Шимоніте.

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