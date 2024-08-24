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Литва передаст Украине комплексы ПВО и 5 тысяч дронов

17:35, 24 августа 2024
Литва предоставит Украине комплексы ПВО, ракеты и противодронное оборудование до начала сентября.
Литва передаст Украине комплексы ПВО и 5 тысяч дронов
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать комплексы ПВО и другое оборудование. Помощь должна поступить в Украину до начала сентября.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, где встретилась с Президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой.

Шимоните отметила, что новый пакет помощи от Литвы будет включать комплексы ПВО малой дальности, ракеты, противодронное оборудование, а также оружие и боеприпасы.

Премьер подчеркнула, что позиция Литвы проста и четкая: Украина должна выиграть, россия должна проиграть.

Кроме того, Литва выделила 35 миллионов евро на закупку радаров и оборудования для разминирования для Украины. До конца осени Литва планирует также передать более 5 тысяч дронов, изготовленных в стране.

«На нашей встрече сегодня я проинформировала президента Зеленского, что недавний пакет военной помощи от Литвы в Украину прибудет в начале сентября. Он будет предусматривать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 противодронных ракет и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы. Кроме того, мы выделяем 35 миллионов евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования», - сказала Шимоните.

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