Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Украинские разведчики взорвали склад боеприпасов в Воронежской области

18:11, 24 августа 2024
Уничтожено более 5 тысяч тонн боеприпасов со склада в Воронежской области.
Украинские разведчики взорвали склад боеприпасов в Воронежской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24 августа украинские разведчики совершили успешное нападение на крупный склад боеприпасов в Воронежской области россии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно официальному сообщению, военные ГУР МО Украины нанесли огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск. Этот склад принадлежал группировке войск «Запад» Вооруженных сил рф.

На складе хранились артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса «земля-воздух» - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Верховная Рада дала шанс освободиться дезертирам и тем, кто самовольно покинул воинскую часть - как это будет работать

Какие изменения внес парламент в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также в закон о военной службе в рамках механизма освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ.

Персональные данные мужчин будут вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – Кабмин опубликовал порядок

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег».

Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за неуважение к суду до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Размер штрафов за неуважение и неявку в суд будет увеличен – законопроект принят за основу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду