Уничтожено более 5 тысяч тонн боеприпасов со склада в Воронежской области.

24 августа украинские разведчики совершили успешное нападение на крупный склад боеприпасов в Воронежской области россии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно официальному сообщению, военные ГУР МО Украины нанесли огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск. Этот склад принадлежал группировке войск «Запад» Вооруженных сил рф.

На складе хранились артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса «земля-воздух» - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

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