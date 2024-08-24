Наступление украинских войск на Курскую область было превентивным ударом – объяснил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский объяснил цель наступления на Курскую область как защиту Сум и пополнение обменного фонда.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление украинских войск на Курскую область россии было «превентивным ударом», который помог избежать окружения украинских подразделений и возможной оккупации города Сумы.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Владимир Зеленский отметил, что операция на Курщине является сложной, но уже выполнила несколько важных задач. Одной из них стало пополнение обменного фонда, а другой - предотвращение окружения украинских частей на Сумщине и защита Сум.

Глава государства также подчеркнул, что операция имела целью продемонстрировать российскому обществу, что для российского диктатора владимира путина важнее - оккупация украинских территорий или защита собственного населения. Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос пока остается нерешенным для путина, который, по словам президента, «бомбит свои села».

«И я очень рад, что все, о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво», - пояснил Владимир Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский опроверг утверждение, что наступление на Курщину было частью стратегии для переговоров.

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