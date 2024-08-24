Владимир Зеленский назначил нового председателя Тернопольской ОГА

Вячеслав Негода стал новым главой Тернопольской военной администрации.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о назначении Вячеслава Негоды новым главой Тернопольской военной администрации. Соответствующий указ, №595/2024, опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

В документе указано: «Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации».

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