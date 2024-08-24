В НАТО до сих пор продолжаются дискуссии о защите воздушного пространства Украины – Президент Польши

Дуда рассказал о «красных линиях» в вопросе защиты, вокруг которых идет дискуссия в НАТО.

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Президент Польши Анджей Дуда, который прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины, отметил, что в НАТО до сих пор продолжается дискуссия по вопросу защиты украинского воздушного пространства. Об этом он сообщил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

«По вопросу защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, то это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах», - заявил Дуда.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров активизировать давление на союзников для предоставления Украине разрешения использовать дальнобойное вооружение против российских целей на территории России. Зеленский подчеркнул, что это может существенно приблизить победу Украины.

На брифинге также была обсуждена цель операции в Курской области. Зеленский уточнил, что операция проводится согласно плану и не имеет целью лишь усиление переговорной позиции. Он отметил, что боевые действия уже пополнили обменный фонд и помешали наступлению на Сумы.

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